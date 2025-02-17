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ГАЗО о ситуации на ЧАЭС: работы по тушению приостановлены, продолжается мониторинг дроном

Понедельник 17 февраля 2025 10:20
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ГАЗО о ситуации на ЧАЭС: работы по тушению приостановлены, продолжается мониторинг дроном Фото: последствия удара дрона по ЧАЭС (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на 7 утра, 17 февраля, работы по тушению пожара на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) приостановлены. Продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Отмечается, что открытых очагов тления мембраны не наблюдается.

К работам сейчас привлечены шесть работников и две единицы техники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке и в целом на станции не зафиксировано, а выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено.

Узнать данные радиационного фона в Украине можно по ссылке на ресурс "Экоугроза" Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Удар дрона по ЧАЭС

14 февраля российские террористы ударили дроном по укрытию ЧАЭС. Беспилотник был с фугасной боевой частью и шел на высоте 85 метров, в связи с чем его не зафиксировали радары.

Как рассказал глава ГАЗО Григорий Ищенко, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы он попал в 15 метров в сторону от места поражения.

Кроме того, не исключалась вероятность утечки радиоактивных веществ на ЧАЭС.

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