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"Даже за чашкой кофе". Эстония не видит смысла обсуждать требование России по границам НАТО

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Четверг 27 января 2022 19:55
"Даже за чашкой кофе". Эстония не видит смысла обсуждать требование России по границам НАТО Фото: президент Эстонии Алар Карис (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: Валерия Полищук

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что нет смысла обсуждать требование России по не расширении границ НАТО. При этом он подчеркнул, что нет никаких шансов вернуться к границам до 1997 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Никаких шансов вернуться к ситуации, имевшейся до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", - заявил Карис.

Напомним, вопрос о нерасширении НАТО, в том числе за счет Украины, российская сторона поднимала на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ. При этом Москва угрожает катастрофическими последствиями, если стороны не выйдут на юридические договоренности.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил НАТО якобы во втягивании в свои ряды Украины и скандинавских стран.

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