"Даже за чашкой кофе". Эстония не видит смысла обсуждать требование России по границам НАТО
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что нет смысла обсуждать требование России по не расширении границ НАТО. При этом он подчеркнул, что нет никаких шансов вернуться к границам до 1997 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Никаких шансов вернуться к ситуации, имевшейся до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", - заявил Карис.
Напомним, вопрос о нерасширении НАТО, в том числе за счет Украины, российская сторона поднимала на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ. При этом Москва угрожает катастрофическими последствиями, если стороны не выйдут на юридические договоренности.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил НАТО якобы во втягивании в свои ряды Украины и скандинавских стран.