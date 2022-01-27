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"Навіть за чашкою кави". Естонія не бачить сенсу обговорювати вимогу Росії по кордонах НАТО

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 19:55
"Навіть за чашкою кави". Естонія не бачить сенсу обговорювати вимогу Росії по кордонах НАТО Фото: президент Естонії Алар Каріс (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що немає сенсу обговорювати вимогу Росії щодо Не розширення кордонів НАТО. При цьому він підкреслив, що немає жодних шансів повернутися до кордонів до 1997 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Жодних шансів повернутися до ситуації, що була до 1997 року, після якої до НАТО приєдналися 14 країн, не існує. Це немислимо, і навіть немає сенсу обговорювати це десь за чашкою кави", - заявив Каріс.

Нагадаємо, питання про нерозширення НАТО, в тому числі шляхом України, російська сторона піднімала на переговорах по так званим "гарантіям безпеки" з США, НАТО і ОБСЄ. При цьому Москва загрожує катастрофічними наслідками, якщо сторони не вийдуть на юридичні домовленості.

Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив НАТО нібито у втягуванні до своїх лав України та скандинавських країн.

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