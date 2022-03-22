Даю 2-3 недели. Арестович рассказал, когда ожидать прекращения активных боевых действий в Украине

"Примеры бесчеловечности, которую они проявляют не только к украинцам, но и сами к себе говорят о том, что мы имеем дело с зомби-нашествием...Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение 5 суток - это маленькая модель того, что будет происходить за 3 недели, будет время на оперативную паузу..За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять - нам будет удобнее их уничтожать", - рассказал Арестович.

Отметим, с начала войны на территории Украины, российская армия продолжает нести значительные потери. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, почему оккупант потерпел фиаско.