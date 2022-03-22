RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Даю 2-3 тижні. Арестович розповів, коли очікувати припинення активних бойових дій в Україні

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Припинення активних бойових дій на всій території України слід очікувати за два-три тижні. Це дасть змогу українським військовим зручніше нищити армію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі телемарафону.

"Приклади нелюдяності, яку вони проявляють не лише до українців, а й самі до себе кажуть про те, що ми маємо справу з зомбі навалою...Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те що відбувається протягом 5 діб - це маленька модель того, що буде відбуватися за 3 тижні, буде час на оперативну паузу..За три тижні буде так повсюди, а коли вони будуть стояти - нам буде зручніше їх нищити", - розповів Арестович.

Зазначимо, з початку війни на території України, російська армія продовжує зазнавати значних втрат. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому окупант зазнав фіаско.

Війна РФ проти України триває вже 27-й день. Детальніше про те, що відбувається в країні в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійська РФВійна Росії проти України