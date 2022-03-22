Даю 2-3 тижні. Арестович розповів, коли очікувати припинення активних бойових дій в Україні

"Приклади нелюдяності, яку вони проявляють не лише до українців, а й самі до себе кажуть про те, що ми маємо справу з зомбі навалою...Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те що відбувається протягом 5 діб - це маленька модель того, що буде відбуватися за 3 тижні, буде час на оперативну паузу..За три тижні буде так повсюди, а коли вони будуть стояти - нам буде зручніше їх нищити", - розповів Арестович.

Зазначимо, з початку війни на території України, російська армія продовжує зазнавати значних втрат. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому окупант зазнав фіаско.