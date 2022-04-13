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"Дайте нам инструменты, и мы завершим дело": Резников призвал предоставить Украине оружие дальнего действия

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников обратился к странам-партнерам. Он призвал предоставить оружие дальнего действия, чтобы то, что происходит сейчас в Украине, не пришло в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Минобороны.

"Нам необходимы РСЗО, танки, бронированные машины и 155 мм артиллерия, не 152 мм, как в Советском Союзе, чтобы мы их получили и завершили дело...Нам нужны не только санкции, но и оружие. Если это дело отложить, то то то же самое будет и в Европе", - заявил Резников.

Напомним, недавно правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины.

Ранее стало известно, что США объявят о дополнительных поставках оружия Украине на 750 млн долларов.

Добавим, Евросоюз принял решение увеличить поставки оружия в Украину. Дополнительное вооружение Украина получит уже в ближайшее время.

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