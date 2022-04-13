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"Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу": Резніков закликав надати Україні зброю дальньої дії

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів. Він закликав надати зброю дальньої дії аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло у інші держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Міноборони.

"Нам необхідні РСЗВ, танки, броньовані машини та 155 мм артилерія, не 152 мм, як у Радянському Союзі, щоб ми їх отримали і завершили справу...Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі", - заявив Резніков.

Нагадаємо, нещодавно правляча коаліція в Німеччині погодила поставки важких озброєнь для України.

Раніше стало відомо, що США оголосять про додаткове постачання зброї Україні на 750 млн доларів.

Додамо, Євросоюз прийняв рішення збільшити постачання зброї в Україну. Додаткове озброєння Україна отримає вже найближчим часом.

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