Дайте мне что-нибудь, чем я смогу защитить свою страну, - Зеленский о военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные нуждаются в помощи, но они не хотят бронежилетов и специальных касок, а предпочитают получить тяжелое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью Fox News .

"Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете нам дать F-18 или F-19, или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Отдайте их мне в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я смогу защитить свою страну", - сказал Зеленский.

Напомним, Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но после уточнения деталей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о неизменной позиции в отношении санкций против Российской Федерации.

Мы также писали о том, что, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Австралия вводит пошлину 35% на все товары из России и отказывается от российских нефти и газа.

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