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Дайте мені що-небудь, чим я зможу захистити свою країну, - Зеленський про військову допомогу

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Субота 02 квітня 2022 03:31
Дайте мені що-небудь, чим я зможу захистити свою країну, - Зеленський про військову допомогу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський сказав, що українські військові потребують допомоги, але вони не хочуть бронежилетів і спеціальних касок, а вважають за краще отримати важке озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю Fox News.

"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете нам дати F-18 або F-19, або що у вас є, дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Віддайте їх мені в руки. Дайте мені що-небудь, чим я зможу захистити свою країну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але після уточнення деталей. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив про незмінну позицію щодо санкцій проти Російської Федерації.

Ми також писали про те, що, за словами глави офісу президента Андрія Єрмака, Австралія вводить мито 35% на всі товари з Росії і відмовляється від російських нафти і газу.

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