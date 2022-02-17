Давя на легальный бизнес, власть уничтожает рабочие места в Украине, - нардеп

"От того, что начали бить по крупным международным компаниям, нашим компаниям, будет создание дополнительных рабочих мест? Нет, это создание проблем. И сокращение новых рабочих мест", - отметил Соболев в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, повышение фискальной нагрузки на предпринимателей и давление на них со стороны правоохранительных органов, которые терроризируют бизнес проверками, заставляют предпринимателей и инвесторов убегать из страны, а значит, украинцы потеряют тысячи рабочих мест.

"Когда в новой налоговой реформе обложения дополнительным налогом украинского яйца, украинской говядины - это создание новых рабочих мест? Нет, это неправда", - подчеркнул Соболев.

По его мнению, украинцы должны оценивать эффективность каждого президента или премьера Украины только после того, сколько новых рабочих мест для украинцев он создал.

"Ключевой вопрос, по которому оценивается любая власть, и каждый новый президент, приходящий премьер должен сказать: за мою каденцию будет создан миллион рабочих мест, два миллиона рабочих мест. Оценивайте по этому любое лицо. А не по безвозмездным смартфонам, дополнительным проверкам или чему-либо другому", - подчеркнул Соболев.