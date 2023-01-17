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У Давосі посилили тиск на Шольца, щоб він дозволив поставки танків Україні

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Давос, Вівторок 17 січня 2023 12:25
У Давосі посилили тиск на Шольца, щоб він дозволив поставки танків Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Союзники Німеччини на форумі в Давосі посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Берлін досі чинив опір поставкам сучасних танків або дозволу для партнерів, у яких вони є, заявляючи, що західні танки мають поставлятися в Україну лише в тому випадку, якщо буде згода між основними союзниками Києва, зокрема Сполученими Штатами.

За день до того, як Шольц вирушить на Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, деякі з найближчих союзників України спробували змусити його передумати.

"Ми сподіваємось і намагаємось організувати велику підтримку України. Ми сподіваємося, що кілька партнерів, союзників дадуть Україні танки", - заявив президент Польщі Анджей Дуда на панелі ВЕФ.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що він "твердо переконаний", що Німеччина надасть Україні, яка бореться із російським вторгненням, танки Leopard.

"Ми не можемо дозволити собі розкіш таких затримок. Це має бути зроблено швидко", - сказав він, додавши, що постачання танків стане стратегічною частиною наступної фази війни.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт пішла у відставку у понеділок, а у вівторок Берлін заявив, що рішення щодо танків буде першим пунктом порядку денного її наступника Бориса Пісторіуса (СДПН).

На зустрічі союзників України в Рамштайні у Німеччині у п'ятницю має бути оголошено про збільшення військової допомоги країні.

"Будуть ухвалені важливі рішення", - заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, додавши, що Мадрид на даний момент не може постачати танки Leopard, які у нього також є.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії закликав Німеччину дозволити іншим країнам передачу танків Leopard Україні.

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