В Давосе усилили давление на Шольца, чтобы он разрешил поставку танков Украине

Союзники Германии на форуме в Давосе усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот разрешил поставку немецких танков Leopard в Украину в преддверии решающей встречи министров обороны в пятницу в Рамштайне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Берлин до сих пор сопротивлялся поставке современных танков или разрешению для партнеров, у которых они есть, заявляя, что западные танки должны поставляться в Украину только в том случае, если будет согласие между основными союзниками Киева, в частности, Соединенными Штатами.

За день до того, как Шольц отправится на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, некоторые из ближайших союзников Украины попытались заставить его передумать.

"Мы надеемся и пытаемся организовать большую поддержку Украины. Мы надеемся, что несколько партнеров, союзников дадут Украине танки", - заявил президент Польши Анджей Дуда на панели ВЭФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он "твердо убежден", что Германия предоставит Украине, которая борется с российским вторжением, танки Leopard.

"Мы не можем позволить себе роскошь таких задержек. Это должно быть сделано быстро", - сказал он, добавив, что поставки танков станут стратегической частью следующей фазы войны.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ушла в отставку в понедельник, а во вторник Берлин заявил, что решение по танкам будет первым пунктом повестки дня ее преемника Бориса Писториуса (СДПГ).

На встрече союзников Украины в Рамштайне в Германии в пятницу должно быть объявлено об увеличении военной помощи стране.

"Будут приняты важные решения", - заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, добавив, что Мадрид на данный момент не может поставлять танки Leopard, которые у него также есть.

Напомним, ранее министр обороны Британии призвал Германию разрешить другим странам передачу танков Leopard Украине.