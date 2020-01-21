Сегодня, 21 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, в котором примут участие президенты Украины, России, США и других стран. Об этом сообщает пресс-служба форума.

РБК-Украина писало, кто примет участие во всемирном форуме.

На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др. Среди них, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин.

Информацию о том, что будет Зеленский подтвердили в Офисе украинского президента. В партии "Слуга народа" сообщили, что места в гостиницах Давоса забронированы для 17 парламентариев "СН": главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько и другим.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, во сколько обойдутся бюджету поездки депутатов в Давос.

Сообщалось, что Трамп планирует провести встречи с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС на ежегодном заседании Всемирного экономического форума.