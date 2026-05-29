Атаковані танкери біля Туреччини давно були у фокусі України: що про них відомо

"З повідомлень у пресі стало відомо про інциденти з кількома танкерами у Чорному морі. Ці судна давно перебувають у фокусі нашої уваги через системне порушення санкційного режиму", - зазначив Власюк.

За його словами, йдеться про типових представників російського тіньового флоту.

Танкер ALTURA

Перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії та Швейцарії. З початку повномасштабного вторгнення РФ судно здійснило понад 20 заходів до портів РФ, регулярно транспортуючи мільйони барелів російської нафти (зокрема компанії "Роснефть") в обхід обмежень G7 та price cap.

У період із січня 2024 року по липень 2025 року перевіз близько 6 млн барелів російської нафти.

"Крім того, за наявною інформацією, це судно пов'язане з іранською танкерною мережею, що контролюється оточенням вищого керівництва Ірану", - підкреслив Власюк.

Судно VELORA

Судно під прапором Сьєрра-Леоне, яке має спільного з ALTURA комерційного менеджера, перебуває під аналогічним пакетом санкцій (Україна, ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Канада) за участь в тіньовому флоті.

Танкер JAMES ІІ

Судно наразі взагалі не має підтвердженого прапора (до травня використовувало прапор Палау), і перебуває під санкціями України, Великої Британії та Австралії.

Воно залучене в експорті російської нафти з червня 2024 року, неодноразово використовувало практику відключення радарів поблизу Керченської протоки в Азовському морі, а також здійснювало пряму перевалку нафти у морі на інші підсанкційні танкери.

"Такі практики - виключення трекерів, перевалка з борту на борт та використання непрозорих структур власності - є прямим підтвердженням того, що ці судна використовуються виключно для обходу міжнародних санкцій проти російської нафти", - наголосив радник президента.

За словами Власюка, Україна продовжує моніторити та збирати докази для посилення тиску на менеджмент і власників таких танкерів.