RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Атакованные танкеры возле Турции давно были в фокусе Украины: что о них известно

10:45 29.05.2026 Пт
2 мин
Один из танкеров связали с руководством Ирана
aimg Ирина Глухова aimg Роман Кот
Фото иллюстративное: атакованные возле Турции танкеры годами возили российскую нефть в обход санкций (Getty Images)

Три атакованных возле Турции танкера годами действовали в интересах России - и Украина знала об этом задолго до инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка журналистам.

Читайте также: "Охота на танкеры" пугает РФ: на защиту "теневого флота" хотят направить конвои

"Из сообщений в прессе стало известно об инцидентах с несколькими танкерами в Черном море. Эти суда давно находятся в фокусе нашего внимания из-за системного нарушения санкционного режима", - отметил Власюк.

По его словам, речь идет о типичных представителях российского теневого флота.

Танкер ALTURA

Находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании и Швейцарии. С начала полномасштабного вторжения РФ судно осуществило более 20 заходов в порты РФ, регулярно транспортируя миллионы баррелей российской нефти (в частности компании "Роснефть") в обход ограничений G7 и price cap.

В период с января 2024 года по июль 2025 года перевезло около 6 млн баррелей российской нефти.

"Кроме того, по имеющейся информации, это судно связано с иранской танкерной сетью, контролируемой окружением высшего руководства Ирана", - подчеркнул Власюк.

Судно VELORA

Судно под флагом Сьерра-Леоне, которое имеет общего с ALTURA коммерческого менеджера, находится под аналогичным пакетом санкций (Украина, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада) за участие в теневом флоте.

Танкер JAMES II

Судно пока вообще не имеет подтвержденного флага (до мая использовало флаг Палау), и находится под санкциями Украины, Великобритании и Австралии.

Оно вовлечено в экспорте российской нефти с июня 2024 года, неоднократно использовало практику отключения радаров вблизи Керченского пролива в Азовском море, а также осуществляло прямую перевалку нефти в море на другие подсанкционные танкеры.

"Такие практики - исключение трекеров, перевалка с борта на борт и использование непрозрачных структур собственности - являются прямым подтверждением того, что эти суда используются исключительно для обхода международных санкций против российской нефти", - подчеркнул советник президента.

По словам Власюка, Украина продолжает мониторить и собирать доказательства для усиления давления на менеджмент и владельцев таких танкеров.

Что предшествовало

Как сообщало РБК-Украина, вчера, 28 мая, в Черном море у побережья Турции были атакованы три танкера, которые связывают с так называемым теневым флотом России.

По предварительным данным, суда подверглись ударам беспилотников.

Ни Россия, ни Украина сразу не взяли на себя ответственность за атаки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНАФТАТурциятеневой флотВойна в Украине