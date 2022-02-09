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Давно назрели. Кулеба заявил о достаточных основаниях для новых санкций против России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о достаточных основаниях для введения новых санкций против России. По его словам, это раздача российских паспортов на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Есть достаточно оснований для введения санкций против России за незаконную массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса", - написал глава МИД.

Он подчеркнул, что раздача российских паспортов на Донбассе является прямым нарушением минских соглашений. Кулеба также приветствовал сегодняшнее решение комитета постоянных представителей в Евросоюзе (COREPER) добавить пять человек в санкционный список за содействие незаконной организации и проведению выборов в Государственную думу России на территории временно оккупированного Крыма.

"Крым - это Украина. Каждое нарушение международного права со стороны России будет наказано", - резюмировал министр.

Напомним, ранее Кулеба заявил о необходимости применения санкций против России уже сейчас, а не до вооруженной агрессии Москвы против Украины.

Отметим, в январе текущего года Литва, Болгария, Румыния, Дания и ряд других стран инициировали внесение в санкционные списки еще пять человек или организаций.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаСанкции