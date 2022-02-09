Кулеба о позиции Украины по санкциям: Россию надо наказывать за нарушение "Минска"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что санкции против России нужно применять уже сейчас. Они должны быть введены в действие за нарушение Минских соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.
Как отметил Кулеба, сейчас есть шансы урегулирования ситуации дипломатическим путем и те санкции, которые были разработаны Евросоюзом,- это тоже часть дипломатического пути. По его словам, эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае дальнейшей или новой волны вооруженной эскалации, вооруженной агрессии РФ против Украины.
"Но позиция Украины в том, что за последние годы РФ прибегла к грубым нарушениям международного права и минских договоренностей и за это ее тоже надо наказывать санкциями", - добавил он.
В качестве примера он привел массовую паспортизацию граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, что является "четким грубым нарушением логики минский договоренностей".
"И хотя бы за это определенные санкции можно было применить и раньше и прямо сейчас", - сказал министр.
Напомним, по данным издания Bloomberg страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину.