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Давно назріли. Кулеба заявив про достатні підстави для нових санкцій проти Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про достатні підстави для введення нових санкцій проти Росії. За його словами, це роздача російських паспортів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Є достатньо підстав для введення санкцій проти Росії за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - написав глава МЗС.

Він підкреслив, що роздача російських паспортів на Донбасі є прямим порушенням Мінських угод. Кулеба також привітав сьогоднішнє рішення Комітету постійних представників у Євросоюзі (COREPER) додати п'ять осіб до списку санкцій за сприяння незаконній організації та проведенню виборів до Державної Думи Росії на території тимчасово окупованого Криму.

"Крим - це Україна. Кожне порушення міжнародного права з боку Росії буде покарано", - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив про необхідність застосування санкцій проти Росії вже зараз, а не до збройної агресії Москви проти України.

Відзначимо, в січні поточного року Литва, Болгарія, Румунія, Данія і ряд інших країн ініціювали внесення до санкційних списків ще п'ять осіб або організацій.

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Російська ФедераціяДмитро КулебаСанкції