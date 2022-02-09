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Давлением на бизнес власть уничтожает инвестиционный климат в стране, - нардеп

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Киев, Среда 09 февраля 2022 12:44
Давлением на бизнес власть уничтожает инвестиционный климат в стране, - нардеп Фото: народный депутат Людмила Буймистер (facebook.com/Buimister.public)
Автор: Наталия Гурковская

Власть оказывает давление на крупный бизнес, чтобы выполнить свои популистские обещания, но при этом уничтожает инвестиционный климат в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Людмилы Буймистер.

"Сегодня после ковидного кризиса украинская экономика - малые и средние предприятия - и так обескровлены. Но мы видим абсолютно четкую линию на увеличение давления на бизнес для наполнения бюджета. Для того, чтобы выполнять все популистские прихоти власти, которыми она покупает сегодня себе избирателей", - рассказала Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того депутат обратила внимание на избирательность давления налоговых и правоохранительных органов на бизнес - на предприятия приближенных к власти олигархов никто с проверками не приходит.

"Избирательность - это еще один признак популизма. Потому что есть некоторые бизнесмены большие или олигархи вроде господина Коломойского, которые более приближены к власти, которые являются более лояльными, которые в принципе поддерживают эту власть через свои медиаресурсы и т.д. И к ним почему-то не приходят. А всем остальным, в том числе и иностранным инвесторам, сегодня очень тяжело в государстве", - отметила Буймистер.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обвинил власть в том, что они используют Бюро экономической безопасности и ГБР для того, чтобы давить на бизнес.

А инвестиционный банк Сергей Фурса назвал обыски на мощных украинских предприятиях позорной историей, о которой будут говорить даже в Давосе.

Напомним, 1 февраля представители СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге из-за якобы налоговых нарушений. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, частично остановлена ​​хозяйственная деятельность предприятий.

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