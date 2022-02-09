Тиском на бізнес влада знищує інвестиційний клімат в країні, - нардеп

Влада тисне на великий бізнес, щоб виконати свої популістські обіцянки, але при цьому знищує інвестиційний клімат в країні.

"Сьогодні після ковідної кризи українська економіка - малі й середні підприємства - і так знекровлені. Але ми бачимо абсолютно чітку лінію на збільшення тиску на бізнес задля наповнення бюджету. Задля того, аби виконувати всі популістичні забаганки влади, якими вона купує сьогодні собі виборців", - розповіла Буймістер у ефірі телеканалу "Україна 24".

Окрім того, депутат звернула увагу на вибірковість тиску податкових та правоохоронних органів на бізнес – на підприємства наближених до влади олігархів ніхто з перевірками не приходить.

"Вибірковість - це ще одна ознака популізму. Тому що є деякі бізнесмени великі чи олігархи на кшталт пана Коломойського, які є більш наближеними до влади, які є більш лояльними, які в принципі підтримують цю владу через свої медіаресурси і т.д. І до них чомусь не приходять. А всім іншим, зокрема і іноземним інвесторам, сьогодні дуже важко в державі", - зазначила Буймістер.