Тиском на бізнес влада знищує інвестиційний клімат в країні, - нардеп
Влада тисне на великий бізнес, щоб виконати свої популістські обіцянки, але при цьому знищує інвестиційний клімат в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Людмили Буймістер.
"Сьогодні після ковідної кризи українська економіка - малі й середні підприємства - і так знекровлені. Але ми бачимо абсолютно чітку лінію на збільшення тиску на бізнес задля наповнення бюджету. Задля того, аби виконувати всі популістичні забаганки влади, якими вона купує сьогодні собі виборців", - розповіла Буймістер у ефірі телеканалу "Україна 24".
Окрім того, депутат звернула увагу на вибірковість тиску податкових та правоохоронних органів на бізнес – на підприємства наближених до влади олігархів ніхто з перевірками не приходить.
"Вибірковість - це ще одна ознака популізму. Тому що є деякі бізнесмени великі чи олігархи на кшталт пана Коломойського, які є більш наближеними до влади, які є більш лояльними, які в принципі підтримують цю владу через свої медіаресурси і т.д. І до них чомусь не приходять. А всім іншим, зокрема і іноземним інвесторам, сьогодні дуже важко в державі", - зазначила Буймістер.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк звинуватив владу у тому, що вона використовує Бюро економічної безпеки та ДБР для того, щоб тиснути на бізнес.
А інвестиційний банків Сергій Фурса назвав обшуки на потужних українських підприємствах ганебною історією, про яку говоритимуть навіть у Давосі.
Нагадаємо, 1 лютого представники СБУ, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі через нібито податкові порушення. У ході обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, частково зупинено господарську діяльність підприємств.