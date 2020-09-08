Давление на Украину: в СН объяснили обострение на Донбассе

Россия пытается давить на Украину в вопросе проведения местных выборов на Донбассе. Именно поэтому пророссийские боевики возобновили обстрелы, в результате которых погибли украинские военные.

Такое мнение высказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение в парламенте, постановление, которое было проголосовано по выборам на Донбассе. Ей не нравится ситуация, при которой четвертым пунктом постановления, за которое мы проголосовали в парламенте, невозможно проводить выборы на Донбассе без выполнения условий безопасности. Условия безопасности не выполнены. Режим прекращения огня - это лишь одна из предпосылок, которые должны быть выполнены", - сказала она.

Верещук считает, что действия РФ свидетельствуют о том, что ее представители срывают "нормандскую" встречу и не желают двигаться к миру на Донбассе.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них умер.

Как писало РБК-Украина ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в постановлении о местных выборах должно быть написано, что местные выборы должны проходить по всей Украине.

Однако в Верховной раде сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября этого года.