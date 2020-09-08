Тиск на Україну: у СН пояснили загострення на Донбасі

Росія намагається тиснути на Україну у питанні проведення місцевих виборів на Донбасі. Саме тому проросійські бойовики відновили обстріли, в результаті яких загинули українські військові.

Таку думку висловила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Росія тисне на українську владу, аби ми змінили своє рішення в парламенті, постанову, яка була проголосована щодо виборів на Донбасі. Їй не подобається ситуація, за якою четвертим пунктом постанови, за яку ми проголосували в парламенті, неможливо проводити вибори на Донбасі без виконання безпекових умов. Безпекові умови не виконані. Режим припинення вогню - це лише одна з передумов, які мали би бути виконані", - сказала вона.

Верещук вважає, що дії РФ свідчать про те, що її представники зривають "нормандську" зустріч та не бажають рухатися до миру на Донбасі.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Крім того, 6 вересня, на Донбасі на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Один з них в помер.

Як писало РБК-Україна раніше, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що в постанові про місцеві вибори має бути написано, що місцеві вибори повинні проходити по всій Україні.

Однак у Верховній раді зараз не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей 25 жовтня цього року.