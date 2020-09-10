Давление на нас происходит не из коммерческой сферы, - китайский инвестор "Мотор Сичи"

Китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (компаний-инвесторов ПАО "Мотор Сич") объяснил, чем обусловлен интерес его компаний к "Мотор Сичи".

Об этом Ван Цзин рассказал в интервью РБК-Украина.

Бизнесмен подчеркнул, что восхищается "вековой историей компании, первоклассными продуктами и основательной корпоративной культурой" и назвал фактического руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева "символом украинского авиастроения".

В то же время, Ван Цзин считает, что конкуренция в авиационном моторостроении очень высока, и если сейчас не воспользоваться шансом на китайском рынке, то вскоре все нынешние преимущества продукции "Мотор Сич" утратят актуальность.

Сотрудничество с DCH китайская сторона начала после того, как "Укроборонпром" заявил о неактуальности совместной со Skyrizon деятельности по "Мотор Сичи".

По слова Ван Цзин, китайские инвесторы выбрали DCH в качестве нового партнера, поскольку видят общее направление работы и уважают бенефициара группы.

"Александр Ярославский владеет таким большим и разноплановым бизнесом и успешно развивает его. Этого было достаточно, чтобы доказать, что он мудрый, энергичный, дальновидный человек, репутация которого уже давно перешагнула за пределы Украины", - пояснил Ван Цзин.

На сегодня китайская сторона вложила в проект "Мотор Сич" уже более $1 млрд.

Ван Цзин также сообщил, что помимо Украины, инвестирует в более, чем 200 компаний, которые работают в более чем 30 странах и регионах мира, включая Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку.

В числе интересующих его сфер бизнеса - производство телекоммуникационного оборудования, спутниковая связь, инфраструктурные проекты, спорт, культура и многое другое.

Свой интерес к инновационным отраслям бизнесмен объяснил тем, что "все они по отношению к обществу, которое стремится к прогрессу, являются инфраструктурой для развития и опорными элементами".

В Украине Ван Цзин работает с 2013 г.: вместе с партнерами рассматривал вариант строительства глубоководного порта в Крыму. Однако после аннексии полуострова Россией, отказался от этих планов, хотя и рассматривает возможность вернуться к проекту, но уже на материковой части нашей страны.

Кроме того, с 2014 г. Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, в 2015 г. начала сотрудничество с ПАО "Мотор Сич" (создание в Китае базы гарантийного обслуживания произведенных предприятием двигателей. А в 2016 г. Ван Цзин и его партнеры инвестировали совместно в ПАО "Мотор Сич".

По его словам, благодаря этому "все больше китайских пользователей и больше инвесторов переосмыслили коммерческую значимость украинской авиационной промышленности, и более достоверно и правильно сформировали мнение об Украине".

Комментируя текущее положение дел на "Мотор Сичи", Ван Цзин сказал, что его компании понесли огромнейшие убытки, в связи с тем, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых не должно было случиться.

"В случае с "Мотор Сич" неожиданно то, что неудачи, удары и давление, от которых мы пострадали, всецело исходят не из коммерческой сферы. Мы до сих пор не знаем, в связи с чем мы были необоснованно лишены наших законных прав без каких-либо ясных объяснений", - добавил Ван Цзин.

Помимо этого, Ван Цзин официально опроверг слухи о переносе производства авиадвигателей из Запорожья в Китай. По его словам, у компании никогда не было даже мысли о закрытии завода в Украине, не говоря уже о каких-то планах гипотетического переноса производства.

По его словам, нет также и никакой угрозы неконтролируемого трансфера технологий, поскольку украинское правительство имеет очень совершенную систему контроля за их импортом и экспортом.

В то же время, китайский бизнесмен подчеркнул, что он и его партнеры намерены "решительно отстаивать свои законные права и интересы".

Напомним, китайские инвесторы не могут с 2016 г. вступить в права собственности: сделка заблокирована с 2017 г., акции арестованы по инициативе СБУ, а Генпрокуратура в августе наложила дополнительный арест на акции. При этом АМКУ не дает разрешения на концентрацию - на днях ведомство вернуло совместную заявку Skyrizon и группы DCH, украинского партнера китайских инвесторов.

Ранее сообщалось, что в Минюст направлена претензия китайских инвесторов "Мотор Сичи" с информацией об их намерении начать инвестиционный спор с государством Украина с целью возмещения понесенного ими ущерба в размере $3,5 млрд.

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что связанная с ней компания Beijing Skyrizon и украинская группа DCH подали совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций ПАО "Мотор Сич".

В настоящее время в украинских судах ведется несколько разбирательств по искам различных акционеров "Мотор Сич", которые оспаривают аресты акций.

Согласно действующему законодательству Минюст, получив сообщение о намерении иностранного инвестора начать инвестиционный спор, должен создать рабочую группу со всеми вовлеченными в процесс органами власти - ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, АМКУ и др.

Также один из акционеров "Мотор Сич" подал иск против менеджмента предприятия с обвинениями в хищениях и отмывании денег почти на 500 млн грн.