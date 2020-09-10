Тиск на нас відбувається не з комерційної сфери, - китайський інвестор "Мотор Січі"

Китайський бізнесмен Ван Цзін, який є ключовим акціонером Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon (компаній-інвесторів ПАТ "Мотор Січ") пояснив, чим зумовлений інтерес його компаній до "Мотор Січі".

Про це Ван Цзін розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Бізнесмен підкреслив, що захоплюється "віковою історією компанії, першокласними продуктами і ґрунтовною корпоративною культурою" і назвав фактичного керівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва "символом українського авіабудування".

Водночас Ван Цзін вважає, що конкуренція в авіаційному моторобудуванні дуже висока, і якщо зараз не скористатися шансом на китайському ринку, то незабаром всі нинішні переваги продукції "Мотор Січ" втратять актуальність.

Співпрацю з DCH китайська сторона почала після того, як "Укроборонпром" заявив про неактуальність спільної з Skyrizon діяльності по "Мотор Січі".

За слова Ван Цзін, китайські інвестори вибрали DCH в якості нового партнера, оскільки бачать загальний напрямок роботи і поважають бенефіціара групи.

"Олександр Ярославський володіє таким великим і різноплановим бізнесом і успішно розвиває його. Цього було досить, щоб довести, що він мудрий, енергійний, далекоглядний чоловік, репутація якого вже давно перейшла за межі України", - пояснив Ван Цзін.

На сьогодні китайська сторона вклала в проект "Мотор Січ" вже понад $1 млрд.

Ван Цзін також повідомив, що крім України, інвестує в більш ніж 200 компаній, які працюють в більш ніж 30 країнах і регіонах світу, включаючи Азію, Європу, Африку і Латинську Америку.

Серед сфер бізнесу, які його цікавлять, - виробництво телекомунікаційного обладнання, супутниковий зв'язок, інфраструктурні проекти, спорт, культура та багато іншого.

Свій інтерес до інноваційних галузей бізнесмен пояснив тим, що "всі вони відносяться до суспільства, яке прагне прогресу, є інфраструктурою для розвитку і опорними елементами".

В Україні Ван Цзін працює з 2013 р.: разом з партнерами розглядав варіант будівництва глибоководного порту в Криму. Однак після анексії півострова Росією, відмовився від цих планів, хоча і розглядає можливість повернутися до проекту, але вже на материковій частині нашої країни.

Крім того, з 2014 р. Xinwei Group почала надавати українським користувачам послуги мобільного широкосмугового мультимедійного зв'язку, у 2015 р. розпочала співпрацю з ПАТ "Мотор Січ" (створення в Китаї бази гарантійного обслуговування вироблених підприємством двигунів). А у 2016 р. Ван Цзін і його партнери інвестували спільно в ПАТ "Мотор Січ".

За його словами, завдяки цьому "все більше китайських користувачів і більше інвесторів переосмислили комерційну значущість української авіаційної промисловості, і більш достовірно і правильно сформували думку про Україну".

Коментуючи поточний стан справ на "Мотор Січі", Ван Цзін сказав, що його компанії зазнали великих збитків, у зв'язку з тим, що відбулися непередбачені обставини, яких не повинно було статися.

"У випадку з "Мотор Січ" несподівано те, що невдачі, удари і тиск, від яких ми постраждали, цілком виходять не з комерційної сфери. Ми досі не знаємо, у зв'язку з чим ми були необґрунтовано позбавлені наших законних прав без яких-небудь ясних пояснень", - додав Ван Цзін.

Крім цього, Ван Цзін офіційно спростував чутки про перенесення виробництва авіадвигунів із Запоріжжя в Китай. За його словами, у компанії ніколи не було навіть думки про закриття заводу в Україні, не кажучи вже про якісь плани гіпотетичного перенесення виробництва.

За його словами, немає також і ніякої загрози неконтрольованого трансферу технологій, оскільки український уряд має дуже досконалу систему контролю за імпортом та експортом.

Водночас, китайський бізнесмен підкреслив, що він і його партнери мають намір "рішуче відстоювати свої законні права та інтереси".

Нагадаємо, китайські інвестори не можуть з 2016 р. вступити в права власності: угода заблокована з 2017 р., акції арештовані за ініціативою СБУ, а у серпні Генпрокуратура наклала додатковий арешт на акції. При цьому АМКУ не дає дозволу на концентрацію - днями відомство повернуло спільну заявку Skyrizon і групи DCH, українського партнера китайських інвесторів.

Раніше повідомлялося, що в Мін'юст направлена претензія китайських інвесторів "Мотор Січі" з інформацією про їх намір почати інвестиційний спір з державою Україна з метою відшкодування понесених ними збитків у розмірі $3,5 млрд.

На початку серпня 2020 року Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що пов'язана з нею компанія Beijing Skyrizon і українська група DCH подали спільну заяву до Антимонопольного комітету України про купівлю акцій ПАТ "Мотор Січ".

Зараз в українських судах ведеться кілька розглядів за позовами різних акціонерів "Мотор Січ", які оскаржують арешти акцій.

Згідно з чинним законодавстом, Мін'юст, отримавши повідомлення про намір іноземного інвестора почати інвестиційний спір, повинен створити робочу групу з усіма залученими в процес органами влади - ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, АМКУ та іншими.

Також один з акціонерів "Мотор Січ" подав позов проти менеджменту підприємства зі звинуваченнями в розкраданні і відмиванні грошей майже на 500 млн грн.