Суд вызвал на допрос фактического руководителя "Мотор Сичи" по делу об арестах акций компании

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org Freeman88)

По мнению адвокатов, Богуслаев поможет установить влияние уголовного дела СБУ на текущее финансовое состояние предприятия

Арест акций "Мотор Сич" является беспрецедентным примером рейдерства на государственном уровне. Таким образом, государство замораживает ситуацию на предприятии в собственных политических интересах.

Об этом заявили адвокаты компании-акционера АО "Мотор Сич", комментируя результаты заседания Шевченковского районного суда Киева во вторник, 8 сентября.

В ходе судебного процесса, адвокаты повторно просили суд вызвать в качестве свидетелей ряд должностных лиц, в частности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, секретаря СНБО Алексея Данилова, главу АМКУ Ольгу Пищанскую, директора "Укробонпрома" Айвараса Абромавичюса, директора ГП "Ивченко-Прогресс" Игоря Кравченко, а также представителей АО "Мотор Сич" - директора предприятия Вячеслава Богуслаева и финансового директора Виктора Лунева.

Следственный судья отказала в вызове в суд представителей государственных органов, однако приняла решение вызвать в качестве свидетеля Вячеслава Богуслаева, почетного президента АО "Мотор Сич", де-факто руководящего предприятием в течение 30 лет.

По мнению адвокатов компании-акционера, показания фактического руководителя предприятия помогут установить мотивы руководства АО "Мотор Сич" продать акции, а также понять текущее финансовое состояние предприятия из-за длительного действия ареста акций.

Юристы напомнили, что с момента вмешательства СБУ в хозяйственную деятельность АО "Мотор Сич" в 2017 году и наложения первого ареста все это время наблюдается ухудшение динамики показателей деятельности.

В частности, чистый финансовый результат с около 2,8 млрд грн в 2017 году уменьшился до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году, также сегодня показатель реализованной продукции снизился примерно до 40% от значений 2017 года.

Адвокаты компании-акционера настаивают, если арест акций на компанию не снимут - это приведет к уничтожению украинского промышленного гиганта, вместо заявленной государством попытки его сохранить.

Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября.

Напомним, 27 августа Киевский апелляционный суд отказался снимать арест с акций АО "Мотор Сич" и вызывать на заседание представителей органов власти. По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

Ранее судья Шевченковского райсуда Киева также признала отсутствие государственных интересов в деле "Мотор Сичи".

4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.