Давление на агрохолдинг "Авангард" приводит к росту цен на яйца в Украине, - эксперт

По ее словам, с января по май 2021 года производство яиц в Украине упало на 25%, что повлекло временную нехватку на внутреннем рынке.

Средние цены на яйца в Украине, сообщает британское издание, могут достичь 40 гривен за 10 яиц в течение следующих нескольких недель. Такая цена сохранится на этом уровне до весны 2022 года, если на рынке не произойдет серьезных изменений.

"С января по май 2021 года производство яиц в Украине сократилось на 25%, что повлекло временную нехватку на внутреннем рынке. Это самый сильный спад, зафиксированный за последние 2 десятилетия. Как следствие, экспорт яиц сократился вдвое в 2021 году с начала года", - сообщила Литвин.

Падение производства является результатом роста цен на кукурузу и пшеницу на корма на 60%, добавила Литвин.

"Производителям трудно работать в таких условиях за низкого уровня доходности бизнеса", - сказала она.