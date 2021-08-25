Тиск на агрохолдинг “Авангард” призводить до зростання цін на яйця в Україні, - експерт

За її словами, з січня по травень 2021 року виробництво яєць в Україні впало на 25%, що спричинило тимчасову нестачу на внутрішньому ринку.

Середні ціни на яйця в Україні, повідомляє британське видання, можуть досягнути 40 гривень за 10 яєць протягом наступних кількох тижнів. Така ціна утримається на цьому рівні до весни 2022 року, якщо на ринку не відбудеться серйозних змін.

“З січня по травень 2021 року виробництво яєць в Україні скоротилося на 25%, що спричинило тимчасову нестачу на внутрішньому ринку. Це найсильніший спад, зафіксований за останні 2 десятиліття. Як наслідок, експорт яєць скоротився вдвічі у 2021 році з початку року”, - повідомила Литвин.

Падіння виробництва є результатом зростання цін на кукурудзу та пшеницю на корми на 60%, додала Литвин.

"Виробникам важко працювати в таких умовах через низький рівень прибутковості бізнесу", - сказала вона.