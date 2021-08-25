Давление на агрохолдинг "Авангард" приводит к росту цен на яйца в Украине, - эксперт
Рекордное падение производства яиц в Украине происходит из-за давления НАБУ на агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка. Это приводит к удорожанию яиц для украинских потребителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин.
По ее словам, с января по май 2021 года производство яиц в Украине упало на 25%, что повлекло временную нехватку на внутреннем рынке.
Средние цены на яйца в Украине, сообщает британское издание, могут достичь 40 гривен за 10 яиц в течение следующих нескольких недель. Такая цена сохранится на этом уровне до весны 2022 года, если на рынке не произойдет серьезных изменений.
"С января по май 2021 года производство яиц в Украине сократилось на 25%, что повлекло временную нехватку на внутреннем рынке. Это самый сильный спад, зафиксированный за последние 2 десятилетия. Как следствие, экспорт яиц сократился вдвое в 2021 году с начала года", - сообщила Литвин.
Падение производства является результатом роста цен на кукурузу и пшеницу на корма на 60%, добавила Литвин.
"Производителям трудно работать в таких условиях за низкого уровня доходности бизнеса", - сказала она.
Напомним, ранее Олег Бахматюк, владелец "Авангарда", заявил, что ежемесячное производство яиц сократилось до 170 млн яиц в мае 2021 года по сравнению с 350 миллионами в мае 2020 года, тогда как экспорт яиц сократился до 20 млн единиц в мае 2021 года по сравнению с 170 млн единиц в аналогичный период прошлого года.
"Авангард" - одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве яиц и яичных продуктов. Компания является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине и крупнейшим экспортером этой продукции.
Как сообщалось, ранее стало известно, какие продукты будут дорожать и дальше, а стоимость которых будет оставаться стабильной.