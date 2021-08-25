Тиск на агрохолдинг “Авангард” призводить до зростання цін на яйця в Україні, - експерт
Рекордне падіння виробництва яєць в Україні відбувається через тиск НАБУ на агрохолдинг “Авангард” Олега Бахматюка. Це призводить до подорожчання яєць для українських споживачів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин.
За її словами, з січня по травень 2021 року виробництво яєць в Україні впало на 25%, що спричинило тимчасову нестачу на внутрішньому ринку.
Середні ціни на яйця в Україні, повідомляє британське видання, можуть досягнути 40 гривень за 10 яєць протягом наступних кількох тижнів. Така ціна утримається на цьому рівні до весни 2022 року, якщо на ринку не відбудеться серйозних змін.
“З січня по травень 2021 року виробництво яєць в Україні скоротилося на 25%, що спричинило тимчасову нестачу на внутрішньому ринку. Це найсильніший спад, зафіксований за останні 2 десятиліття. Як наслідок, експорт яєць скоротився вдвічі у 2021 році з початку року”, - повідомила Литвин.
Падіння виробництва є результатом зростання цін на кукурудзу та пшеницю на корми на 60%, додала Литвин.
"Виробникам важко працювати в таких умовах через низький рівень прибутковості бізнесу", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше Олег Бахматюк, власник "Авангарду", заявив, що щомісячне виробництво яєць скоротилося до 170 мільйонів яєць у травні 2021 року порівняно з 350 мільйонами у травні 2020 року, тоді як експорт яєць скоротився до 20 мільйонів одиниць у травні 2021 року проти 170 мільйонів одиниць у аналогічний період минулого року.
"Авангард" - одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві яєць і яєчних продуктів. Компанія є одним з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні та найбільшим експортером цієї продукції.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, які продукти дорожчатимуть і далі, а вартість яких залишатиметься стабільною.