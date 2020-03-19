Давка и штурм автобусов на "Черниговской": полиция Киева не пускает больше 10 человек

В Киеве возле метро "Черниговская" люди штурмуют автобусы, а полицейские пытаются не пускать в транспорт больше 10 человек в связи с карантинными мерами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил корреспондент издания, один автобус люди остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди толкаются с полицейскими.

Фото: люди пытаются зайти в автобус (РБК-Украина)

Кроме того, в Киеве образовались большие очереди к автобусам в связи с карантинными мерами.

Фото: очереди к автобусам в Киеве (facebook.com/klimetin)

Напомним, в Киеве усилили карантин. Городской транспорт в Киеве продолжит работать, но введены ограничения на число пассажиров - не больше 10. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируют. Как анонсировалось, за соблюдением этой нормы будет следить полиция.

Кроме того, в КГГА отметили, что в транспорт не будут пускать пассажиров без масок.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял решение закрыть метро в Украине, в том числе и в Киеве, в связи с коронавирусом.

Ранее Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.