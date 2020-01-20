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"Давайте построим общую историю": Зеленский прокомментировал переименование улиц

Новости » Общество     20.01.2020 - 08:18
"Давайте построим общую историю": Зеленский прокомментировал переименование улиц
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предложил найти имена тех людей, "чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил называть памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленский предложил "построить общую историю" и найти имена тех людей, "чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем".

"Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - пояснил он.

Президент считает, что у Украины "есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, многие писатели... Люди, которых уважают во всех уголках Украины".

"Давайте держать политику подальше от этой проблемы", - предложил президент.

Напомним, Шестой апелляционный суд признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича.

РБК-Украина писало, что полгода назад Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Новости Украины Владимир Зеленскийпереименование улиц
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