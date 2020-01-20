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"Давайте побудуємо спільну історію": Зеленський прокоментував перейменування вулиць

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 08:18
"Давайте побудуємо спільну історію": Зеленський прокоментував перейменування вулиць
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський запропонував знайти імена тих людей, "чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому"

Президент України Володимир Зеленський запропонував називати пам'ятники і вулиці іменами тих людей, чиї імена не провокують конфлікт. Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Times of Israel.

Зеленський запропонував "побудувати загальну історію" і знайти імена тих людей, "чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні й майбутньому".

"Є герої, яких шанують на заході та в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої, і які думають інакше. І я розумію різні почуття. І саме тому я сказав кілька разів, дуже чітко: коли у нас складна історія, давайте побудуємо спільну історію. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні й майбутньому. Назвемо пам'ятники й вулиці іменами тих людей, чиї імена не провокують конфлікт", - пояснив він.

Президент вважає, що в України "є свої сучасні герої - люди, які зробили історію, вчені, люди в освоєнні космосу, великі спортсмени, багато письменники... Люди, яких поважають у всіх куточках України".

"Давайте тримати політику подалі від цієї проблеми", - запропонував президент.

Нагадаємо, Шостий апеляційний суд визнав законним перейменування проспектів Бандери і Шухевича.

РБК-Україна писало, що пів року тому Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міськради про перейменування двох столичних проспектів на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

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