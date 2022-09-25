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Давайте почекаємо тиждень. Гайдай натякнув на успіхи ЗСУ в Луганській області

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові можуть мати певні успіхи на фронті в Луганській області. Хороших новин можна очікувати приблизно за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Що стосується того, що відбувається на лінії фронту біля Луганській області. Давайте почекаємо тиждень. Я думаю, що Збройні сили України зможуть нас порадувати хорошими новинами, які чекають більше 300 тисяч жителів Луганщини", - сказав він.

Нагадаємо, що українські військові поступово встановлюють вогневий контроль над важливою для росіян трасою в Луганській області.

Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські бійці зможуть відтіснити окупантів у Луганській області на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.

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Луганськ