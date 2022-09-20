ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ можуть відтіснити росіян у Луганській області на позиції 23 фералі до кінця року, - Ходжес

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 17:05
ЗСУ можуть відтіснити росіян у Луганській області на позиції 23 фералі до кінця року, - Ходжес Фото: колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові можуть відтіснити російських окупантів у Луганській області на позиції 23 фералі до кінця 2022 року.

Про це колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес розповів у бліц-інтерв'ю РБК-Україна.

"Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм можливості перегрупуватися, відновити свої сили", - сказав він.

Ходжес також очікує, що українські захисники деокупують Крим до середини 2023 року.

Крім того, генерал США вважає, що керівництво РФ намагається зрозуміти, як вивести росіян з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат від артилерійського та ракетного вогню, коли окупанти почнуть рухатися та перетинати річку.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники взяли під свій контроль Білогорівку в Луганській області.

Крім того, із Луганської області виїжджають колаборанти. Вони прямують до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Бен Ходжес
NEWS
Мобілізація та воєнний стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
Мобілізація та воєнний стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
DAILY
Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації
Анастасія Рокитна, Віталій Носач Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації