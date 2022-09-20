ЗСУ можуть відтіснити росіян у Луганській області на позиції 23 фералі до кінця року, - Ходжес
Українські військові можуть відтіснити російських окупантів у Луганській області на позиції 23 фералі до кінця 2022 року.
Про це колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес розповів у бліц-інтерв'ю РБК-Україна.
"Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм можливості перегрупуватися, відновити свої сили", - сказав він.
Ходжес також очікує, що українські захисники деокупують Крим до середини 2023 року.
Крім того, генерал США вважає, що керівництво РФ намагається зрозуміти, як вивести росіян з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат від артилерійського та ракетного вогню, коли окупанти почнуть рухатися та перетинати річку.
Нагадаємо, що нещодавно українські захисники взяли під свій контроль Білогорівку в Луганській області.
Крім того, із Луганської області виїжджають колаборанти. Вони прямують до Росії.
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