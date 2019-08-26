Даты встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне еще не определены, - Волкер

Даты встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Вашингтоне еще не определены. Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

По словам Волкера, даты встречи президентов США и Украины в Вашингтоне еще не определены. Однако он добавил, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве.

"Мы пока не имеем дату. Оба президента ожидаются на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И иметь там беседу. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - заявил спецпредставитель США.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Варшаве, где подпишут ряд официальных документов.

РБК-Украина писало, что поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назвал ориентировочные сроки встречи Зеленского и Трампа. По словам американского дипломата, встреча президентов состоится осенью этого года в Варшаве или Нью-Йорке. Однако он добавил, что полноценная встреча президентов может состояться примерно через 2 месяца.