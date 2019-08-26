Дати зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні ще не визначені, - Волкер

Дати зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у Вашингтоні ще не визначені. Про це повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

За словами Волкера, дати зустрічі президентів США та України у Вашингтоні ще не визначені. Однак він додав, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися у Варшаві.

"Ми поки не маємо дати. Обидва президенти очікуються на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І мати там бесіду. Але ми все ще працюємо над датами візиту до Білого дому", - заявив спецпредставник США.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться у Варшаві, де підпишуть ряд офіційних документів.

Також РБК-Україна писало, що повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав орієнтовні терміни зустрічі Зеленського та Трампа. За словами американського дипломата, зустріч президентів відбудеться восени цього року у Варшаві або Нью-Йорку. Однак він додав, що повноцінна зустріч президентів може відбутися приблизно через 2 місяця.