Дати нормандського саміту обговорюються на рівні дипломатів, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС вважає, що Росія загнана в кут діями України на Донбасі

У дипломатичних каналах обговорюють конкретні дати проведення нормандського саміту. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Глава МЗС зазначив, що наразі крок назустріч має зробити Росія, оскільки з боку України перші дії на шляху до стабілізації ситуації на Донбасі вже зроблені.

"Що стосується розведення і готовності російської сторони до розведення. Я думаю, що коли ми починали цей процес літом, вони взагалі не вірили, що взагалі здатні рухатись цим шляхом. Зараз м'яч на стороні Росії. Росія загнана в кут", - вважає Пристайко.

Він нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, як одна зі сторін саміту, сьогодні дзвонила російському президенту Путіну.

"Я впевнений в тому, що була про це розмова: коли і як ми можемо зустрітися (в Нормандському форматі - ред.). По офіційних розшифровках того, про що була розмова, ми не бачимо конкретно вказаної дати, але дипломатичними каналами дата ця обговорюється. Є приблизні дати, які я не можу повідомити, але ці конкретні дати є", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, нещодавно помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков зазначив, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається.