ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дати нормандського саміту обговорюються на рівні дипломатів, - Пристайко

Новини » Політика     11.11.2019 - 23:39
Дати нормандського саміту обговорюються на рівні дипломатів, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС вважає, що Росія загнана в кут діями України на Донбасі

У дипломатичних каналах обговорюють конкретні дати проведення нормандського саміту. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Глава МЗС зазначив, що наразі крок назустріч має зробити Росія, оскільки з боку України перші дії на шляху до стабілізації ситуації на Донбасі вже зроблені.

"Що стосується розведення і готовності російської сторони до розведення. Я думаю, що коли ми починали цей процес літом, вони взагалі не вірили, що взагалі здатні рухатись цим шляхом. Зараз м'яч на стороні Росії. Росія загнана в кут", - вважає Пристайко.

Він нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, як одна зі сторін саміту, сьогодні дзвонила російському президенту Путіну.

"Я впевнений в тому, що була про це розмова: коли і як ми можемо зустрітися (в Нормандському форматі - ред.). По офіційних розшифровках того, про що була розмова, ми не бачимо конкретно вказаної дати, але дипломатичними каналами дата ця обговорюється. Є приблизні дати, які я не можу повідомити, але ці конкретні дати є", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, нещодавно помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков зазначив, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається.

У зриві нормандського саміту буде винна Росія, - посол Франції У Путіна заявили, що дата нормандського саміту ще не визначена
Новини України МЗСНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся