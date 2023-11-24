UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дати зимових свят в Україні змістились. Точні дати за новим календарем

Фото: дати зимових свят в Україні змістилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні після переходу церкви на новоюліанський календар змістилися дати зимових свят. Новий рік буде після Різдва, як у всьому світі.

Про це сказав Георгій Коваленко, священник Православної церкви України (ПЦУ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транлювався на Youtube.

"6 грудня у нас Миколая, 24 грудня - Святвечір, 25 грудня - Різдво, 6 січня - Богоявлення, Водохреще. Такий наш тепер календар зимових свят", - сказав він.

За його словами, Новий рік буде на святках, тобто після Різдва і до Водохреща. "Тепер у нас як і у всьому світі Новий рік від Різдва Христова", - додав священник ПЦУ.

Новий календар

Нагадаємо, помісний собор Православної церкви України у липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

  • День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;
  • Різдво - 25 грудня замість 7 січня;
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;
  • День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;
  • Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;
  • Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдвосвята