Дати зимових свят в Україні змістились. Точні дати за новим календарем

В Україні після переходу церкви на новоюліанський календар змістилися дати зимових свят. Новий рік буде після Різдва, як у всьому світі.
Про це сказав Георгій Коваленко, священник Православної церкви України (ПЦУ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транлювався на Youtube.
"6 грудня у нас Миколая, 24 грудня - Святвечір, 25 грудня - Різдво, 6 січня - Богоявлення, Водохреще. Такий наш тепер календар зимових свят", - сказав він.
За його словами, Новий рік буде на святках, тобто після Різдва і до Водохреща. "Тепер у нас як і у всьому світі Новий рік від Різдва Христова", - додав священник ПЦУ.
Нагадаємо, помісний собор Православної церкви України у липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.
Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:
При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).