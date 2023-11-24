Даты зимних праздников в Украине сместились. Точные даты по новому календарю

"6 декабря у нас Николая, 24 декабря - Сочельник, 25 декабря - Рождество, 6 января - Богоявление, Крещение. Таков наш теперь календарь зимних праздников", - сказал он.

По его словам, Новый год будет на святках, то есть после Рождества и до Крещения. "Теперь у нас, как и во всем мире, Новый год от Рождества Христова", - добавил священник ПЦУ.

Новый календарь

Напомним, поместный собор Православной церкви Украины в июле 2023 года принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь.

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новому лианскому стилю в другие даты. В частности:

День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;

Рождество - 25 декабря вместо 7 января;

Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря вместо 8 января;

День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря вместо 13 января;

Крещение Господне - 6 января вместо 19 января;

Сретение Господне - 2 февраля вместо 15 февраля.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).