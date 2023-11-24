Дати зимових свят в Україні змістились. Точні дати за новим календарем

В Україні після переходу церкви на новоюліанський календар змістилися дати зимових свят. Новий рік буде після Різдва, як у всьому світі.

Про це сказав Георгій Коваленко, священник Православної церкви України (ПЦУ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транлювався на Youtube .

"6 грудня у нас Миколая, 24 грудня - Святвечір, 25 грудня - Різдво, 6 січня - Богоявлення, Водохреще. Такий наш тепер календар зимових свят", - сказав він.

За його словами, Новий рік буде на святках, тобто після Різдва і до Водохреща. "Тепер у нас як і у всьому світі Новий рік від Різдва Христова", - додав священник ПЦУ.

Новий календар

Нагадаємо, помісний собор Православної церкви України у липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;

Різдво - 25 грудня замість 7 січня;

Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;

День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;

Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;

Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).