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Дати зимових свят в Україні змістились. Точні дати за новим календарем

Україна, П'ятниця 24 листопада 2023 11:55
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Дати зимових свят в Україні змістились. Точні дати за новим календарем Фото: дати зимових свят в Україні змістилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні після переходу церкви на новоюліанський календар змістилися дати зимових свят. Новий рік буде після Різдва, як у всьому світі.

Про це сказав Георгій Коваленко, священник Православної церкви України (ПЦУ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транлювався на Youtube.

"6 грудня у нас Миколая, 24 грудня - Святвечір, 25 грудня - Різдво, 6 січня - Богоявлення, Водохреще. Такий наш тепер календар зимових свят", - сказав він.

За його словами, Новий рік буде на святках, тобто після Різдва і до Водохреща. "Тепер у нас як і у всьому світі Новий рік від Різдва Христова", - додав священник ПЦУ.

Новий календар

Нагадаємо, помісний собор Православної церкви України у липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

  • День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;
  • Різдво - 25 грудня замість 7 січня;
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;
  • День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;
  • Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;
  • Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).

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