"Дати визначено": Зеленський заявив про плани повної зачистки Куп'янська від окупантів

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, у вересні російським окупантам вдалося прорватися до Куп'янська через трубопровід. На тлі цього ситуація навколо міста загострилася. Диверсанти зайшли на територію Куп'янська з півночі.

Уже через кілька днів після того, як росіяни почали використовувати газову трубу для просування в районі Куп'янська, українські воїни її підірвали. Це поставило росіян у невигідне становище - тепер їм довелося прориватися до міста через річку Оскіл на плотах і човнах.

Минулого тижня російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про те, що окупанти нібито оточили українських захисників у Куп'янську.

Зі свого боку начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов наголосив, що такі чутки є неправдивими. Він додав, що росіяни намагаються прорватися до центру міста з півночі, а також обходити населений пункт.

При цьому президент України Володимир Зеленський 29 жовтня наголошував, що ситуація в Куп'янську непроста, але тепер в українських воїнів "більше контролю".

Детальніше про ситуацію на фронті - в матеріалі РБК-Україна.