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"Дати свій сигнал": чому в Раді хочуть встигнути ратифікувати угоду зі США до 9 травня

Вівторок 06 травня 2025 15:45
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"Дати свій сигнал": чому в Раді хочуть встигнути ратифікувати угоду зі США до 9 травня Фото: заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада хоче ратифікувати угоду про корисні копалини до 9 травня, адже це сакральна дата для російського диктатора Володимира Путіна. Так Україна дасть свій сигнал разом із США про те, що тепер вона трошки більше в безпековому контурі, ніж була до цього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в ефірі телемарафону.

"Ми працюємо над тим, щоб це цього тижня було (мова йде про ратифікацію Радою угоди про надра зі США - ред. ). Ми не можемо розголошувати час, місце і дату засідання. Але повірте мені, що як тільки буде технічна можливість після засідання комітету, ймовірно сьогоднішнього, з цим рішенням ознайомитися і зібрати залу, то відразу це буде", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що всі розуміють, що 9 травня є сакральною датою для Путіна.

"Для Путіна вона важлива, і, на жаль, є такі, бачите, потуги зібрати якусь кількість світових лідерів і удати, що Росія знову "рукопожатая". І я думаю, що ми маємо встигнути дати й свій сигнал разом із нашими партерами США, з її президентом Трампом про те, що тепер Україна трошки більше в безпековому контурі ніж була до цього. Вона й так була в безпековому контурі, але така угода дає можливість тут і зараз говорити про збільшення безпеки та, звичайно, відновлення повоєнної України також", - додав Корнієнко.

Він також розповів, чи набуває угода чинності одразу після ратифікації Верховною Радою.

"Ратифікація відбувається підписаного урядом документа. Його всі бачили. Він є в додатку до внесеного у Верховну Раду законопроєкту №0309 про ратифікацію даної угоди. Додаткові документи - це не додаткові документи. Це інші документи, в них інший статус свій", - пояснив заступник голови ВР.

За його словами, це угоди на рівні імплементацій та відповідних виконавчих органів - DFC у США та Агенція державного приватного партнерства в Україні тощо.

"І вони не підлягають ратифікації. Це абсолютно урядова діяльність. І я думаю, що там буде все абсолютно зрозуміло і прозоро подано суспільству з боку уряду", - додав Корнієнко.

Угода України та США про надра

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення, а також про співпрацю у сфері критично важливих корисних копалин. Документ охоплює 57 найменувань мінералів.

Вже 2 травня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін схвалив законопроєкт, який необхідний для запуску спільного зі США інвестиційного фонду. Незабаром законопроєкт про ратифікацію має ухвалити Верховна Рада. Згідно з джерелами РБК-Україна, це відбудеться 8 травня.

Детальніше про те, що Україна пообіцяла США в угоді про надра, а також, як буде працювати фонд відновлення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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