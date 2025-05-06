"Дать свой сигнал": почему в Раде хотят успеть ратифицировать соглашение с США до 9 мая

Верховная Рада хочет ратифицировать соглашение о полезных ископаемых до 9 мая, ведь это сакральная дата для российского диктатора Владимира Путина. Так Украина даст свой сигнал вместе с США о том, что теперь она немножко больше в контуре безопасности, чем была до этого.

"Мы работаем над тем, чтобы это на этой неделе было (речь идет о ратификации Радой соглашения о недрах с США - ред.) Мы не можем разглашать время, место и дату заседания. Но поверьте мне, что как только будет техническая возможность после заседания комитета, вероятно сегодняшнего, с этим решением ознакомиться и собрать зал, то сразу это будет", - сказал Корниенко.

Он отметил, что все понимают, что 9 мая является сакральной датой для Путина.

"Для Путина она важна, и, к сожалению, есть такие, видите, потуги собрать какое-то количество мировых лидеров и сделать вид, что Россия снова "рукопожатая". И я думаю, что мы должны успеть дать и свой сигнал вместе с нашими партерами США, с ее президентом Трампом о том, что теперь Украина немножко больше в контуре безопасности, чем была до этого. Она и так была в контуре безопасности, но такое соглашение дает возможность здесь и сейчас говорить об увеличении безопасности и, конечно, восстановление послевоенной Украины также", - добавил Корниенко.

Он также рассказал, вступает ли соглашение в силу сразу после ратификации Верховной Радой.

"Ратификация происходит подписанного правительством документа. Его все видели. Он есть в приложении к внесенному в Верховную Раду законопроекту №0309 о ратификации данного соглашения. Дополнительные документы - это не дополнительные документы. Это другие документы, у них другой статус свой", - пояснил заместитель председателя ВР.

По его словам, это соглашения на уровне имплементаций и соответствующих исполнительных органов - DFC в США и Агентство государственного частного партнерства в Украине и тому подобное.

"И они не подлежат ратификации. Это абсолютно правительственная деятельность. И я думаю, что там будет все абсолютно понятно и прозрачно подано обществу со стороны правительства", - добавил Корниенко.