Дата возобновления чемпионата Англии будет перенесена

Приостановка чемпионата Англии по футболу из-за пандемии коронавируса продлится дольше, чем предполагалось. Об этом пишет BBC Sport.

Все 20 участников Премьер-лиги проведут видеовстречу, на которой обсудят перенос возможного начала продолжения сезона. В клубах признают, что нет никаких надежд на то, что матчи будут сыграны сразу же после нынешнего крайнего срока 30 апреля.

Премьер-лига может перенести дату на май или пойти вслед за чемпионатами Испании и Франции, которые приостановили свои розыгрыши на неопределенный срок.

Английская премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за ситуации с коронавирусом. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля. Ожидается, что новая предполагаемая дата возобновления чемпионата Англии будет объявлена на следующей неделе.

Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 25 очков.

Напомним, в АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона.