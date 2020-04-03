Дата відновлення чемпіонату Англії буде перенесена

Призупинення чемпіонату Англії з футболу через пандемію коронавірусу триватиме довше, ніж передбачалося. Про це пише BBC Sport.

Всі 20 учасників Прем'єр-ліги проведуть відеозустріч, на якій обговорять перенесення можливого початку продовження сезону. У клубах визнають, що немає ніяких надій на те, що матчі будуть зіграні відразу ж після нинішнього крайнього терміну 30 квітня.

Прем'єр-ліга може перенести дату на травень або піти слідом за чемпіонатами Іспанії і Франції, які призупинили свої розіграші на невизначений термін.

Англійська прем'єр-ліга була припинена 13 березня через ситуації з коронавірусів. Спочатку передбачалося, що сезон може бути відновлений 3 квітня, але пізніше керівництво ліги повідомило, що ігри не почнуться раніше 30 квітня. Очікується, що нова передбачувана дата відновлення чемпіонату Англії буде оголошена наступного тижня.

Турнірну таблицю очолює "Ліверпуль", який випереджає найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на 25 очок.

Нагадаємо, в АПЛ хочуть збільшити кількість замін після відновлення сезону.