Дата-центр dline.ua у Києві зруйновано після обстрілів РФ

У повідомленні компанії зазначено, що станом на 1 жовтня дата-центр на Предславинській, 28 зруйновано внаслідок удару РФ. Там додали, що всі сервіси та дані клієнтів перенесли на резервні майданчики.

Це вже третій дата-центр, який за кілька останніх днів заявив про зупинку роботи через російські атаки. Раніше окупанти кілька разів атакували дата-центр Cosmonova. Після цих ударів він припинив роботу.

1 жовтня про зупинку роботи оголосив і дата-центр "Парковий".

Нагадаємо, 1 жовтня російський удар знищив у Києві дата-центр "Парковий".

У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.