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Дата-центр dline.ua в Киеве разрушен после обстрелов РФ

12:17 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: что известно об ударе по дата-центру (dline.ua)

Российский удар разрушил в Киеве дата-центр dline.ua по улице Предславинской. Это уже третий объект, который остановил работу за несколько последних дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании-владелицы Громадському радио.

В сообщении компании отмечено, что по состоянию на 1 октября дата-центр на Предславинской, 28 разрушен в результате удара РФ. Там добавили, что все сервисы и данные клиентов были перенесены на резервные площадки.

Это уже третий дата-центр, который за несколько последних дней заявил об остановке работы из-за российских атак. Ранее оккупанты несколько раз атаковали дата-центр Cosmonova. После этих ударов он прекратил работу.

1 октября об остановке работы объявил и дата-центр "Парковый".

Напомним, 1 октября российский удар уничтожил в Киеве дата-центр "Парковый".

В компании заявили, что восстановить сервисы на этой локации невозможно, а данные клиентов развернули на резервных площадках в ЕС.

Как сообщало РБК-Украина, еще 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране приняли дополнительные решения по защите дата-центров и других объектов, важных для связи.

Он подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.

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