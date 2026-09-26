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Дата-центр Cosmonova остановил работу после удара РФ

18:45 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Дата-центр Cosmonova остановил работу после удара РФ Фото: последствия удара РФ по Cosmonova (facebook.com/cosmonova.net)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Дата-центр Cosmonova остановил работу из-за масштабных разрушений, которые он потерпел в результате поражения. Специалисты компании уже работают над уменьшением последствий и восстановлением сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Cosmonova в Facebook.

В компании сообщили, что объект получил значительные повреждения, поэтому дата-центр больше не будет функционировать.

Несмотря на это, специалисты уже приступили к работе по локализации последствий удара.

Специалисты выполняют частичный перенос и восстановление сервисов, чтобы как можно быстрее вернуть доступ к услугам.

Детали о состоянии и судьбе клиентского оборудования, которое находилось в дата-центре, обещают предоставлять по мере возможности.

Фото: последствия удара РФ по Cosmonova (facebook.com/cosmonova.net)

В настоящее время доступ к помещениям объекта частично ограничили соответствующие службы. Поэтому туда пока не могут попасть даже специалисты Cosmonova.

Напомним, что в результате серии российских ударов по столице повреждения получила критическая IT-инфраструктура.

В частности,под вражеским огнем оказались объекты компании Cosmonova.

В результате поражения опорной сети дата-центра в городе возникли масштабные перебои в работе внутренних сервисов, телекоммуникаций и интернет-провайдеров.

Кроме того, из-за последствий атак временно прекратилось вещание ряда украинских телеканалов.

Специалисты уже работают над восстановлением инфраструктуры, однако в компании заметили, что сервисы временно функционируют с перебоями.

В то же время в Cosmonova заверили, что, несмотря на поражение помещений, работники не пострадали, а все данные клиентов удалось полностью сохранить благодаря системе географического резервирования.

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