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Дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена, - Кремль

Новини » Політика    03.09.2019 - 11:33
Дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена, - Кремль
Фото: Дмитро Пєсков (Уніан)

В Берліні пройшла зустріч радників в рамках підготовки до саміту лідерів "четвірки"

Дата наступного саміту "нормандської четвірки" поки не визначена. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що в Берліні пройшла зустріч радників в рамках підготовки до саміту лідерів "четвірки" і реалізації Мінських домовленостей.

"Ні, поки не визначена (дата зустрічі "нормандської четвірки", - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що під час зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні обговорювали виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня в Берліні відбулась зустріч дипломатичних радників України, Німеччини, Франції і Росії щодо організації саміту в "нормандському форматі". Від РФ у берлінській зустрічі брав участь помічник президента Росії Владислав Сурков.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав умови для проведення зустрічі у "нормандському форматі".

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