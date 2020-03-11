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Дата и место проведения боя Усик - Чисора подтверждены

Новости » Спорт     11.03.2020 - 21:05
Дата и место проведения боя Усик - Чисора подтверждены
Фото: постер боя Усик - Чисора (twitter.com/EddieHearn)

Поединок состоится в Лондоне 23 мая

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры официально утвержден на 23 мая в Лондоне (Великобритания) на арене O2. Об этом в Twitter сообщил промоутер Эдди Хирн.

Это будет второй поединок Усика в супертяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион в крузервейте дебютировал в новой для себя весовой категории в середине октября прошлого года, победив американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. Всего на счету украинца 17 побед (13 из них - нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе.

Чисора в последнем бою техническим нокаутом победил соотечественника Дэвида Прайса, одержав 32 победу в 41 поединке в профессиональном боксе (23 нокаута).

Ранее Эдди Хирн заявлял о том, что победитель противостояния Усик - Чисора сможет в конце года встретится с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Сам британец в июне проведет поединок против болгарина Кубрата Пулева в рамках защиты титула IBF.

Напомним, что изначально бой должен был состояться в марте, но возвращение Усика на ринг откладывалось из-за незалеченной травмы локтя украинца.

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